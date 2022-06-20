Москвичи вспомнили атмосферу снесенного кинотеатра «Зарядье»

Москвичи рассказали об атмосфере снесенного кинотеатра «Зарядье». Воспоминаниями пользователи поделились в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Один из моих любимых кинотеатров — "Зарядье". Один из немногих двухзальников в то время. И там всегда шли хорошие фильмы, не знаю почему», — написал автор топика.

Пользователи в комментариях рассказали, что в этом кинотеатре проходили показы фильмов международного московского кинофестиваля. Кроме того, там можно было посмотреть «Калигулу», «Четыре мушкетера», «Среди коршунов», а также «Пусть говорят», «Укол зонтиками» и многие другие фильмы.

Юзеры добавили, что в кинотеатре царила особая, неповторимая атмосфера из-за которой жители столицы и посещали это место. «Это же центральный кинотеатр был! Там даже отделка кресел была другая — ни в одном другом кинотеатре Москвы такого не было. Ассортимент в буфете тоже богаче был», «Не из-за фильмов мы туда заходили. Особая атмосфера, очаровательные бабульки билетерши, двое в зале», «Любимый кинотеатр детства. Поездка туда с нашей окраины сама по себе была праздником, а тут ещё такие фильмы...», — поделились москвичи под постом.

Ранее москвичи вспомнили очереди за билетами на кинофестивали в СССР.