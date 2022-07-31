Раскрыты подробности о жизни ассирийцев в Москве XX века

В начале XX века живущие в Москве ассирийцы массово трудились чистильщиками обуви. Об этом «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт.

«В столице обувь драили выходцы с юга. Столичные жители называли их армянами, но на самом деле это были ассирийцы — иногда их называли айсорами. Они, спасаясь от османского геноцида, приехали в Россию из Турции», — рассказал эксперт. Ассирийцы прибывали не только из Турции, но и из других стран. На собственные деньги они возвели дом в 3-м Самотечном переулке.

Позднее ассирийцы обосновались в районе Пресня и сделали чистку обуви своей монополией. «В 1920 году вышел указ, позволявший ассирийцам заниматься чисткой и ремонтом обуви. В Ленинграде существовала артель "Трудассириец", занимавшаяся трудоустройством мигрантов. В столице находилась другая артель — "Московский чистильщик"», — пояснил Бурт. В 1935, по данным газеты «Правда», в Москве было 450 «работников щетки и гуталина», 250 из них были объединены в артель.

Ранее стало известно о дожившей до наших дней дореволюционной профессии. Выяснилось, что услуги извозчиков до сих пор пользуются спросом у некоторых россиян.