В сети вспомнили знаменитый московский магазин с импортными товарами

Пользователи сети вспомнили знаменитый во времена СССР чехословацкий магазин «Власта» на Ленинском проспекте. Снимок универмага выложили в группу «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Комментаторы рассказали, что во «Власте» продавались импортные товары. Особой популярностью у покупателей пользовался чешский хрусталь. «Замечательная чешская бижутерия "Яблонекс", какие-то сувенирные мелочи... Всегда было приятно туда заходить», «Разные изделия из кожи. Кошельки, портмоне тоже, кажется, были», — назвали пользователи другие удачные приобретения.

«Какая разница, что там продавалось. Там продавались кусочки ощущения: "Ты «ок», жизнь удалась"», — описала впечатление от универмага одна из комментаторов. Кто-то отметил, что «Власта» ассоциируется у него с детством и походами в магазин с родителями. «Все ходила, рассматривала, пока мама что-то покупает», — поделилась воспоминаниями подписчица.

Ранее в сети вспомнили открытие экспериментального универмага «Москва» в СССР. Там находились необычные для советского покупателя эскалаторы и импортные кассовые аппараты.