Знаменитый переводчик раскрыл особенности характера внука Сталина

Особенности характера внука руководителя СССР Иосифа Сталина вспомнил в интервью «Мосленте» знаменитый переводчик западных фильмов Василий Горчаков. Он рассказал, что учился в одном классе с потомком политического деятеля Василием Сталиным.

«Вася был очень добрым парнем. Учился крайне плохо. Даже остался на второй год. После школы он поступил в Тбилисский университет. Как вы понимаете, не принять его, внука Сталина, туда не могли», — вспомнил Горчаков.

Переводчик отметил, что в школьные времена Василий был полным юношей, у которого всегда были при себе шоколадные конфеты. Однако после поступления в университет он похудел и стал замкнутым. Через некоторое время внук Сталина покончил с собой.

«Что послужило причиной самоубийства, я не знаю. Ему было всего 23 года. Даже мой отец, разведчик Овидий Горчаков, не знал истинную причину его гибели… Мать Васи почему-то долго не вызывала врачей. Страшная и темная история», — заключил Горчаков.

Ранее о реакции москвичей на смерть Иосифа Сталина напомнил историк Валерий Бурт. О его кончине людям объявили утром 6 марта 1953 года.