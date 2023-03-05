Историк напомнил о реакции москвичей на сообщение о смерти Сталина

Тогда горожане приняли эту новость со скорбью и ужасом. Многие плакали и боялись будущего, потому что были уверена, что без Сталина на страну обрушаться все беды. Свою скорбь о потере вождя выразили и поэтесса Ольга Берггольц, и писатель Александр Твардовский, и тогда еще будучи 15-летний подростком будущий известный бард Владимир Высоцкий и многие другие.

Вечером 6 марта открылись двери Колонного зала Дома Союзов. Огромная толпа ринулась посмотреть на Сталина перед тем, как его захоронят. Его тело лежала в красном гробу и было одето в форму генералиссимуса.

Когда двери Колонного зала в полночь закрылись, мало кто пошел домой. А люди, которые не успели попасть на церемонию прощания, остались дежурить до утра, чтобы хоть одним глазом увидеть Сталина. Историк отметил, что по некоторым данным, люди даже вели список участников очереди и определяли, кто за кем должен стоять.

Ранее секреты меню любимого столичного ресторана советских партийных деятелей Иосифа Сталина и Лаврентия Берии — «Арагви» раскрыл журналист Валерий Бурт.