Историк напомнил о реакции москвичей на сообщение о смерти Сталина
О реакции москвичей на сообщение о смерти революционера Иосифа Сталина напомнил в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. О его кончине людям объявили утром 6 марта 1953 года.
«Рано утром прозвучало шокирующее правительственное сообщение: "Дорогие товарищи и друзья! ЦК КПСС, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин..."», — приводится обращение в статье.
Тогда горожане приняли эту новость со скорбью и ужасом. Многие плакали и боялись будущего, потому что были уверена, что без Сталина на страну обрушаться все беды. Свою скорбь о потере вождя выразили и поэтесса Ольга Берггольц, и писатель Александр Твардовский, и тогда еще будучи 15-летний подростком будущий известный бард Владимир Высоцкий и многие другие.
Вечером 6 марта открылись двери Колонного зала Дома Союзов. Огромная толпа ринулась посмотреть на Сталина перед тем, как его захоронят. Его тело лежала в красном гробу и было одето в форму генералиссимуса.
Когда двери Колонного зала в полночь закрылись, мало кто пошел домой. А люди, которые не успели попасть на церемонию прощания, остались дежурить до утра, чтобы хоть одним глазом увидеть Сталина. Историк отметил, что по некоторым данным, люди даже вели список участников очереди и определяли, кто за кем должен стоять.
Ранее секреты меню любимого столичного ресторана советских партийных деятелей Иосифа Сталина и Лаврентия Берии — «Арагви» раскрыл журналист Валерий Бурт.