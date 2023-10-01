Стало известно о судьбе легендарного ресторана «Золотой колос» на ВДНХ

Легендарный ресторан «Золотой колос», построенный на ВДНХ в 1954 году, отреставрируют и вернут ему исторический вид, говорится на портале мэра столицы. Обновление здания с момента его постройки будет проводиться впервые.

Сообщается, что на объекте уже закончены противоаварийные работы. В настоящий момент специалисты реставрируют колонны, карнизы, элементы декора, кессонные потолки и восстанавливают открытую террасу над обеденными залами. После этого эксперты приступят к реставрации внутренних помещений.

Главный фасад ресторана приобретет исторический вид: на втором ярусе павильона уберут деревянный навес и квадратные кирпичные колонны, которые были построены позже. Кроме того, будут воссозданы металлические торшеры, стоящие вдоль открытых террас, расчищены парадные лестницы, приведены в порядок балясины ограждений лестничных маршей, а пол здания восстановят в технике терраццо.

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