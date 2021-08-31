Из московского изолятора сбежал подследственный

Из московского СИЗО в районе Медведково в ночь на понедельник, 30 августа, сбежал подследственный. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

О побеге сотрудники СИЗО узнали только утром, так как сокамерники сбежавшего промолчали о случившемся. Уточняется, что уже к обеду мужчину удалось поймать и вернуть обратно в изолятор. На данный момент в учреждении проводятся проверки и досмотр.

Ранее в этот же день стало известно, что в СИЗО «Матросская тишина» раскрыли ячейку запрещенного в России экстремистского движения «А.У.Е.». Уточняется, что члены данной ячейки мешают работать сотрудникам изолятора и отказываются выполнять требования администрации.

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