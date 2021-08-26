Из московской библиотеки украли книгу с автографом Пастернака

Из частной библиотеки в Москве пропала книга с автографом писателя Бориса Пастернака. Подробности инцидента появились в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Сообщается, что библиотека для молодых ученых, где находилось издание, принадлежит литературоведу Льву Турчинскому. Книгохранилище находится прямо в квартире 87-летнего библиографа и содержит более 10 тысяч изданий. По словам источника, книга с автографом поэта была украдена — предположительно, кем-то из посетителей. Родственники филолога заявили о пропаже как минимум 17 ценных фолиантов.

Турчинский узнал о похищении после звонка из аукционного дома. Продавцы сообщили литературоведу, что книга Пастернака из его коллекции была выставлена на торги. Сейчас делом занимается полиция. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сотрудники библиотеки в центре Москвы нашли в книге послание неизвестной девочки, написанное в 1990-х годах. Юная россиянка адресовала «крик души» своей маме. Библиотекари приняли решение сохранить находку.

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