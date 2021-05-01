Из подвала московского дома спасли троих застрявших котят

Из подвала московского дома на улице Яблочкова спасли троих застрявших котят. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители дома стали слышать мяуканье, которое не прекращалось несколько дней. Они решили заглянуть в подвал и поняли, что котята остались одни без матери.

Жильцы подкармливали их, однако вызволить котят самостоятельно не получилось. Тогда они обратились в управляющую компанию, которая прислала рабочих, чтобы разобрать лестницу. Животных искупали и накормили, теперь для них ищут хозяев и дом.

Ранее в апреле в Москве спасатели помогли достать из сифона водослива в ванной застрявшего лысого кота породы сфинкс. Животное по кличке Ричард зашло в комнату, пока хозяева не видели, запрыгнуло в ванну и начало играть. В результате лапа кота застряла в водостоке.

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