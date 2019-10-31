Из реки возле храма Христа Спасителя достали мужчину

Спасатели выловили из Москвы-реки тонущего мужчину. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел днем в четверг, 31 октября, в районе дома № 6 на Берсеневской набережной неподалеку от храма Христа Спасителя. Тонущего мужчину удалось спасти и достать из воды. Отмечается, что он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности уточнили, что мужчину, тонущего в пяти метрах от берега, достал один из спасателей в гидрокомбинезоне. «Неизвестного 35-40 лет подняли на борт катера. (...) Пострадавшего передали медицинским работникам для госпитализации», — указано в сообщении.

Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

В июле прошлого года спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую женщину. «Женщина 1960 года рождения пыталась переплыть водоем, но ей не хватило сил и потребовалась помощь спасателей. Московские спасатели оперативно достали пострадавшую из воды, доставили на станцию и оказали первую помощь», — сообщили спасатели.

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