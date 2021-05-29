Из-за сильного дождя подтопило московское шоссе

В Москве из-за сильного дождя произошло подтопление проезжей части Боровского шоссе в районе станции метро «Говорово». Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Дептранс предупреждает, что из-за ливня затруднено движение на два километра в сторону МКАД и на полкилометра в сторону области. Также москвичам посоветовали объезжать Боровское шоссе и прилегающие к нему улицы.

Кроме того, сообщается об изменении маршрутов автобусов № 752, 518, 734, 862 и электробуса № 205.

Как сообщает «Москва24» в своем Telegram-канале, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, местами возможна гроза, непогода продлится до шести часов вечера.

Оперативные службы принимают все меры ликвидации подтоплений и скорейшего восстановления движения.

Ранее в ГУ МЧС предупредили москвичей о грозе, дожде и сильном ветре. Водителям в это время советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями. Также в ведомстве предупредили, что парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.

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