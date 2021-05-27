Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе, дожде и сильном ветре в столице в ночь на 28 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — уточняется в сообщении.

Водителям в это время советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями. Также в ведомстве предупредили, что парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил возможность выпадения снега в Москве в начале лета. По мнению метеоролога, в столице часто появляются заморозки в июне. Самые последние заморозки, согласно его данным, бывают даже во второй декаде июня.

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