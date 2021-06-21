Избиение чемпиона по самбо и MMA в Москве попало на видео

В Москве камеры наблюдения зафиксировали избиение 24-летнего чемпиона по самбо и MMA Агасапара Мухадова. Соответствующее видео публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, конфликт произошел возле столичного общежития в очереди в магазин. У спортсмена возникли разногласия со студентом РУДН из Африки, которые переросли в потасовку.

По факту произошедшего Мухадов обратился в полицию и заявил сотрудникам правоохранительных органов, что в ходе драки оппонент нанес ему удары бутылкой, в результате чего осколки порезали голову и тело спортсмена.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оперативники уже установили личность одного из нападавших. Им оказался выходец из Конго Муэала Жио Крис. О нем известно, что он работал грузчиком в одном из сетевых столичных магазинов. Сейчас его разыскивает полиция. Личности других участников драки устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Москве боец ММА Гарун Дибиров избил мужчину на самокате из-за того, что тот не уступил дорогу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом черепа, спортсмена задержали полицейские.

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