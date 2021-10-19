Избитого дагестанцами пассажира метро выписали из больницы в Москве
Романа Ковалева, избитого тремя дагестанцами в московском метро, выписали из больницы. Россиянин дал интервью телеканалу «360».
Ковалев отметил, что не рассчитывал привлечь такое внимание к своему поступку. Герой интервью рассказал, что получил много слов поддержки, находясь в больнице, в том числе и от дагестанцев, которые просили у него прощения за своих земляков. Молодой человек сказал, что, вернувшись в прошлое, он бы не стал ничего менять и в любом случае защитил бы пассажирку от приставаний приезжих.
В начале октября дагестанцы избили пассажира ногами в вагоне метро и сломали ему нос и кости лица после того, как он защитил девушку от их нападок. На приезжих возбудили уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага» и пожелал ему скорейшего выздоровления.