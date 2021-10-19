Избитого дагестанцами пассажира метро выписали из больницы в Москве

В начале октября дагестанцы избили пассажира ногами в вагоне метро и сломали ему нос и кости лица после того, как он защитил девушку от их нападок. На приезжих возбудили уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага» и пожелал ему скорейшего выздоровления.