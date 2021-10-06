Трое дагестанцев избили заступившегося за девушку пассажира московского метро

По информации источника, злоумышленников задержали сотрудники УВД с помощью камер, установленных в вагоне. Один из агрессоров попытался броситься с ножом на полицейского.

Пострадавший Роман рассказал, что приезжие громко разговаривали в вагоне метро, матерились и вели себя вызывающе. Когда одна из пассажирок сделала им замечание, мужчины начали оскорблять ее. Тогда Роман защитил девушку, после чего его жестоко избили.

Мужчина находится в больнице с переломом носа и костей лица. На уроженцев Дагестана возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). В скором времени суд изберет им меру пресечения.

Ранее приезжий из Чечни избил таксиста за отказ в поездке и забрал у него из бардачка ценные вещи. Злоумышленник несколько раз ударил водителя по голове.