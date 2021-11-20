Избитый дагестанцами Ковалев сделал предложение девушке в московском метро

Роман Ковалев, избитый дагестанцами в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, сделал предложение своей девушке на станции московского метро. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По информации источника, Ковалев предложил возлюбленной руку и сердце во время ночной экскурсии на ретропоезде. Ведомство поздравило пару и напомнило, что в столичном метро можно также официально зарегистрировать брак.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил медалью Ковалева за то, что тот проявил отвагу, заступившись за девушку в вагоне метро.

Позднее пострадавшего в конфликте с приезжими выписали из больницы Москвы. Россиянин отметил, что не рассчитывал привлечь такое внимание к своему поступку, и заявил, что получил много слов поддержки от представителей различных национальностей.