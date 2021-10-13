Избитый в московском метро Ковалев оценил шутку Нурмагомедова

Избитый тремя уроженцами Дагестана Роман Ковалев оценил шутку бойца Хабиба Нурмагомедова, который сравнил драку в московском метро с боем с ирландским бойцом Кононом Макгрегором, сообщает «Газета.Ru».

По мнению пострадавшего, шутка оказалась вполне уместной и смешной. Сначала россиянин подумал, что это фейк, однако потом удостоверился в ее подлинности. «Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» — отметил он.

Ранее 13 октября Нурмагомедов опубликовал фотографию своего противника по октагону в Instagram и оставил под снимком надпись: «Где моя медаль от (главы Следственного комитета России Александра) Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы». Позже экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев осудил юмор экс-чемпиона UFC в легком весе и назвал шутку «либо тонким расчетом, либо незрелым сравнением».