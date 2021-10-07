Избившие пассажира московского метро дагестанцы угрожали силовикам
Трое дагестанцев, избившие мужчину в московском метро, при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).
«Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В связи с этим нападавшим грозит ответственность по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Помимо прочего, СКР рассматривает возможность переквалификации дела по статье о покушении на убийство.
Ранее дагестанцы обсудили поведение напавших на пассажира метро земляков. Многие осудили агрессоров.