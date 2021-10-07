Избившие пассажира московского метро дагестанцы угрожали силовикам

Трое дагестанцев, избившие мужчину в московском метро, при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

«Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.