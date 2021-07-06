Изменение Москвы за 30 лет удивило жителей

Автор поста предположил, что со временем дом немного реконструировали или вовсе снесли и «построили нечто похожее по количеству этажей, но не по виду». Сейчас здание выкрашено в серо-голубой цвет, в нем расположилась кофейня Starbucks.

В комментариях некоторые отметили, насколько сильно изменилась Москва за 30 лет. «Стало получше немного», «Люблю Цветной Бульвар. Он очень похорошел», «Может, 41-й, а не 1991-й. Ужатник», — писали они.

Ранее 6 июля сообщалось, что фото советских времен «растравило душу» москвичей. На снимке, сделанном в 1966 году, запечатлена очередь за мучными изделиями на ВДНХ. В комментариях к посту в Facebook юзеры поделились собственными воспоминаниями.

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