Известная актриса отдала мошенникам три миллиона рублей «на развитие театра»

Известная 71-летняя актриса, заместитель директора «Русского театра марионеток» Надежда Кузина отдала мошенникам три миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По данным источника, руководитель одного общероссийского проекта обещал познакомить Кузину с женщиной, которая могла бы помочь ее театру в получении гранта. Через несколько дней артистка созвонилась с новой знакомой. Последняя начала присылать Кузиной подробные рекомендации, в числе которых были регулярные взносы от 500 рублей до 150 тысяч на разные счета. Все внесённые денежные средства пострадавшая взяла в долг у знакомых и в микрофинансовых организациях.

Грант театр так и не получил, а женщина, обещавшая помощь в получении финансирования, перестала выходить на связь. Кузина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту полиция проводит проверку.

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