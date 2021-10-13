Известная актриса пришла в ужас от московских хрущевок

Известная российская актриса Мария Миронова заявила, что приходит в ужас от московских хрущевок. О своей нелюбви к типовой советской застройке она рассказала в интервью изданию «Москвич Mag».

Миронова заявила, что ей не нравятся районы, где есть пятиэтажки, и архитектура той эпохи в принципе не вызывает у нее теплых чувств. «Эти некачественные дома уже на ладан дышат», — добавила актриса. Среди недостатков хрущевок Миронова особо выделила низкие потолки в квартирах.

При этом актриса заключила, что не знает, как избавляться от подобной архитектуры ввиду ее распространенности. По ее мнению, это «недоразумение» на данный момент невозможно «просто так снести» и заменить на что-то другое.

В то же время Миронова призналась в любви к зданиям сталинской эпохи и более ранней застройке. «То, что было построено в 1910-1920-х годах и до сих пор сохранилось, очень классно», — подчеркнула героиня интервью.

Ранее россиян удивил снимок первых советских хрущевок в районе Лефортово. Пользователи сети отметили, что эти дома выглядели достаточно непривычно и «не по-советски» по сравнению с появившимся позже типовыми зданиями.