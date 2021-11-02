Известная актриса рассказала о домогательствах на киностудии «Мосфильм»

Советская и российская актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах одного из известных режиссеров на киностудии «Мосфильм». Воспоминаниями она поделилась в интервью «Вечерней Москве».

Артистка заявила, что режиссер пообещал сделать ее популярной взамен на массаж. Тогда Яковлева отказала ему в грубой форме. «Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу», — вспомнила героиня интервью, заключив, что ей неприятно было бы в той ситуации «переступать через себя».

Яковлева отметила, что этот случай с домогательствами был не единственный. Актриса рассказала, что один влиятельный чиновник, связанный с киноиндустрией, испортил ей карьеру и «вычеркнул» из профессии на 15 лет. По словам героини интервью, это произошло после ее отказа вступать с ним в интимную связь. «Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно. Значит, такая судьба», — добавила Яковлева.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе рассказал о распространенности домогательств в Большом театре. При этом танцор отметил, что считает сложившуюся ситуацию нормой.