Охлобыстин выпустит роман про «удивительный» район Москвы
Актер и сценарист Иван Охлобыстин в беседе с изданием «Москва. Северо-Запад» рассказал, что выпустит роман под названием «Тушино», посвященный этому району столицы.
По его словам, район Тушино — это удивительное место, описанием которого ему бы хотелось поделиться с остальными. Актер отмечает, что здесь у людей остался деревенский менталитет и они не ассоциируют себя полностью с Москвой. «Не так давно, кстати, при раскопках канала были найдены древнейшие черепа, то есть самые первые жители Москвы были тушинцами», — поделился Охлобыстин.
Автор признается, что его книга — это смесь «Тома Сойера» Марка Твена и «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. В сюжет ляжет сказочная история про детей 70-80-х годов и их взрослую жизнь в 2000-х годах на фоне специфики самого района.
Сценарист рассказал, что в Северном Тушине он жил в квартире на 48 квадратных метров, где помимо него проживали еще семь человек. «Хорошо, что тогда дети были еще маленькие. Когда они подросли, появилась необходимость, чтобы у каждого была своя личная детская жизнь. И тут нам по социальной программе дали квартиру в Строгине, потом мы смогли ее выкупить», — отметил он, добавив, что на момент жизни в коммунальной квартире он не чувствовал тесноты, так как люди того времени жили скромно и «не парились».
Охлобыстин подметил, что писать он начал не случайно, поскольку литературой увлекается давно. Он признается, что писал почти всю свою жизнь, однако актерство оказалось наиболее прибыльным делом, чем все остальные, которыми он занимался в попытках заработать.
«А вот режиссером я не стал, хотя учился именно на режиссера: нет во мне административного таланта. Думаю, основная профессия у меня — отец, поскольку это самое важное в жизни», — резюмировал он.
Ранее ведущий и актер Сергей Белоголовцев признался, что любил Москву с раннего детства и всегда мечтал сюда переехать. Он охарактеризовал типичного москвича жестким и остроумным человеком, который едко шутит и по жизни очень деловой. Настоящий москвич носит кожаную куртку и пахнет смесью одеколона с нотками алкоголя. Москвичку он представил красивой женщиной, знающей себе цену и хорошо одетой.
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