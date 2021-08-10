Охлобыстин выпустит роман про «удивительный» район Москвы

По его словам, район Тушино — это удивительное место, описанием которого ему бы хотелось поделиться с остальными. Актер отмечает, что здесь у людей остался деревенский менталитет и они не ассоциируют себя полностью с Москвой. «Не так давно, кстати, при раскопках канала были найдены древнейшие черепа, то есть самые первые жители Москвы были тушинцами», — поделился Охлобыстин.

Автор признается, что его книга — это смесь «Тома Сойера» Марка Твена и «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. В сюжет ляжет сказочная история про детей 70-80-х годов и их взрослую жизнь в 2000-х годах на фоне специфики самого района.

Сценарист рассказал, что в Северном Тушине он жил в квартире на 48 квадратных метров, где помимо него проживали еще семь человек. «Хорошо, что тогда дети были еще маленькие. Когда они подросли, появилась необходимость, чтобы у каждого была своя личная детская жизнь. И тут нам по социальной программе дали квартиру в Строгине, потом мы смогли ее выкупить», — отметил он, добавив, что на момент жизни в коммунальной квартире он не чувствовал тесноты, так как люди того времени жили скромно и «не парились».