Известная российская актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом в своем Telegram-канале написала ее коллега Мария Шукшина, опубликовав фото Васильевой в монашеском облачении.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала Шукшина.

На данный момент народной артистке 76 лет. За свою карьеру в кинематографе она снялась в таких фильмах, как «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Чародеи».

Ранее стало известно, что в Москве возведут 279 новых церквей. «279 храмовых комплексов сейчас в работе — проектируются, строятся. Возведено за 10 лет 99 храмов, 88 из них сданы в эксплуатацию, шесть — ожидают ввода, в пяти возведенных храмах идут внутренние отделочные работы», — рассказал советник мэра Москвы Владимир Ресин.

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