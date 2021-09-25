Известный актер рассказал о произошедших в Москве изменениях

Известный российский актер театра и кино Максим Суханов рассказал в беседе с изданием «Москвич Mag» об изменениях, произошедших в Москве. По его мнению, в городе сильно «подросла» культура вождения.

«Например, раньше к мотоциклистам относились гораздо хуже и нетерпимее, нежели сейчас», — пояснил он, добавив, что столица менялась всегда, но с разной скоростью.

Актер считает, что сейчас город развивается слишком стремительно и связано это с увеличением миграции и перенаселенностью. Суханов отметил, что для любого города существует предел по численности населения, после которого прекращается масштабное строительство.

Он также подметил, что в столице появляется все больше видеокамер, люди начинают чувствовать себя защищенными.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о спальных районах столицы, которые внушают ей страх. В этот список она включила Свиблово, Котельники и окрестности метро «Электрозаводская».

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