Известный художник назвал отличительную черту настоящего москвича

Известный российский художник Дмитрий Аске рассказал в беседе с «Москвич Mag» о своих любимых местах в городе, а также назвал отличительную черту настоящего москвича.

По его словам, больше всего в столице ему нравится центр города. Он любит гулять вдоль Москвы-реки, а также на Воробьевых горах. Аске отметил, что в городе много парков и мест, где можно провести свободное время.

«Мне не очень нравятся некоторые территории, расположенные рядом с Третьим транспортным кольцом. Когда едешь на такси или МЦК, бывшие промышленные зоны нагоняют тоску», — добавил известный художник.

В заключение собеседник издания отметил, что главное качество истинного москвича — скорость, так как в столице очень высокий темп жизни.

Ранее рэпер Птаха заявил, что москвич — это тот, кто любит город, живет в нем и имеет хорошее воспитание.

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