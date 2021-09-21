Рэпер Птаха назвал отличительные качества москвичей

Известный российский рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, назвал в интервью журналу «Москвич Mag» отличительные качества настоящих москвичей.

По его мнению, москвич — это тот, кто любит город, живет в нем и имеет хорошее воспитание.

«Коренной житель или нет — не имеет значения. Я знаю массу людей, которые родились в Москве, но не любят ее, хают. Они меньше москвичи, чем приезжие: они злые, надменные, ничего не делают для города», — отметил Нуриев.

По словам рэпера, современная Москва живет как раз за счет приезжих, которые занимаются строительством и благоустройством города.

Сравнивая московскую жизнь с европейской, артист отметил высокие налоги за рубежом, а также отсутствие там бесплатной медицины и образования. По мнению Нуриева, европейцам не хватает денег на жизнь.

В конце августа актриса Анастасия Красовская, получившая «Золотого леопарда» за лучшую женскую роль в драме Натальи Кудряшовой «Герда», рассказала об отличительных качествах москвичей и жителей Минска.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!