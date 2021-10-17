Известный художник отметил разницу между петербуржцами и москвичами

Известный российский художник Михаил Шемякин рассказал об отличии жителей столицы от петербуржцев. Своими наблюдениями деятель искусства поделился с изданием «Москвич Mag».

Шемякин отметил, что москвичи и петербуржцы различаются как характером, так и языком. Произношение жителей столицы художник назвал специфическим, подчеркнув, что особенно это было заметно в годы его молодости. Кроме того, москвичи более динамичны. Жители Петербурга, по мнению Шемякина, склонны к меланхолии.

Художник отметил, что, несмотря на любовь к московскому темпу жизни и передовым театрам столицы, ему ближе северная столица. «Любимые архитектура и места в России для меня в Петербурге. Его я считаю своей духовной родиной», — заключил Шемякин.

Ранее актер Александр Баширов рассказал об отличиях Москвы и Петербурга. По мнению актера, жители столицы не умеют смешно шутить. При этом юмор петербуржцев Баширов назвал «абсурдным, парадоксальным, жестким».