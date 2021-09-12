Известный художник сравнил старую и новую Москву

Мужчина признался, что в течение всей своей жизни в столице он прожил в разных частях района Новые черемушки. Его всегда окружали пятиэтажки, беседки, качели. Он также вспомнил о сушащемся на веревках белье.

«Все дома и даже целые районы моего детства давно снесены. Нет тех оврагов, где мы играли в войну, и тех прудов, на которых мы катались на плотах. Наверное, старые московские улочки в центре лучше многоэтажных окраинных новостроек, но и те, и другие мне одинаково чужие — я их не могу любить или ненавидеть», — отметил он.

Сам художник живет на два города — Москву и немецкий Кельн.

Ранее российского художника Мишу Бастера не пустили в торговый центр, приняв за бомжа. На входе его остановил охранник, который начал расспрашивать деятеля искусства о содержимом его сумки. «И тут меня осеняет, что он принял меня за бомжа, проникшего в их храм барыжки с ночлежными предметами», — с юмором отметил Бастер.

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