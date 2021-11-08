Известный художник заявил об исчезновении Москвы

Художник Борис Матросов заявил о том, что Москва начинает постепенно исчезать. Своими домыслами он поделился в беседе с «Москвич Mag».

По мнению деятеля искусства, сейчас столица превращается в мегаполис, и это преображение городу не к лицу. «Везде происходит обезличивание. Все одинаковое, и одинаковый подход ко всему. Непонятно, какая цель этой глобализации, в чем ее смысл», — пояснил он. Также Борисов отметил, что сейчас уже не видит каких-то существенных отличий жителей Москвы от жителей других городов, так как реальных москвичей он почти не знает. По его мнению, у горожан исчезла индивидуальность, и случился этот переломный момент в эпоху 2000-х годов.

Художник признается, что сейчас ему бы хотелось, чтобы в Москве ничего не менялось, чтобы она осталась такой, какая она есть сейчас. «Мне не хватает в Москве асфальта, тишины Арбата. Сейчас тишина другая. Как будто на курорте находишься, только моря здесь нет», — резюмировал он.

Ранее известный телеведущий заявил о зависти жителей других городов к москвичам.