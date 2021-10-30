Известный телеведущий заявил о зависти жителей других городов к москвичам

Российский журналист и телеведущий Максим Никулин назвал отличительное качество москвичей от жителей других городов. В беседе с «Москвич Mag» он отметил, что москвич — это человек, которого вне Москвы не очень любят.

«Кстати, во Франции то же самое — у меня парижские номера на машине, и когда мы куда-то приезжаем, сразу говорят: "Ой, понаехали из столицы!"» — рассказал Никулин. По его мнению, жителям столицы просто завидуют, так как существует такое убеждение, что в Москве все гораздо лучше, чем в других городах. Руководитель столичного цирка пояснил, что, в целом, эти суждения верны, так как в городе действительно чище и красивее, так как этот город находится в центре внимания.

Также мужчина отметил, что не видит различий в юморе московском и заграничном. «Люди, в принципе, смеются над одинаковыми вещами. И когда я сижу с друзьями-французами и рассказываю анекдоты, то они смеются над ними. Кстати, у французов обычно достаточно фривольные анекдоты, связанные с отношениями мужчины и женщины», — резюмировал он.

Ранее певец и телеведущий Митя Фомин назвал черту, отличающую москвичей от жителей других городов. По мнению артиста, сейчас грань различий все больше стирается.