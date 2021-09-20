Известный комик подала в суд на застройщика в Москве

Известный стендап-комик Юлия Ахмедова подала в суд на застройщика за не вовремя сданную квартиру на западе Москвы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Ахмедова приобрела жилье в элитном комплексе в районе Филевский парк по договору долевого строительства. Застройщик пообещал сдать квартиру до конца 2020 года, но опоздал — хозяева получили ключи летом 2021-го.

Комик подала в суд и потребовала от застройщика 987 тысяч рублей за срыв сроков, более миллиона рублей за неустойку и два миллиона рублей — в качестве моральной компенсации. Сообщается, что остальные дольщики также составили иск о несвоевременной сдаче жилья.

Ранее застройщики в Мытищах натравили собаку на недовольных россиян. ООО «Земельные ресурсы» незаконно получили территории рядом с жилыми домами и снесли принадлежавшие местным гаражи. Пришедших на место конфликта жильцов распугали с помощью животного.

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