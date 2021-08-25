Известный мультипликатор рассказал о любимых местах в Москве

«Сегодня никакого отличия москвичей от жителей других городов я не наблюдаю, потому что последние два года никуда не выезжаю по причине коронавируса», — пояснил он.

Мужчина отметил, что помимо Москвы любит такие города, как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон, однако лучше всего себя чувствует именно в столице России.

Ранее телеведущий и писатель Анатолий Головков поделился с «Мослентой» своими впечатлениями о Москве. Головков рассказал, что в последний раз был в городе в 2017 году и заметил, что москвичи сильно изменились. На это, по его словам, повлияло и число приезжих. Писатель заявил, что в Москве их стало «слишком много», однако отметил, что население мегаполисов склонно «меняться со временем».

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