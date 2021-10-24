Известный певец назвал отличительную черту москвичей

Известный российский певец и телеведущий Митя Фомин в интервью «Москвич Mag» назвал черту, отличающую москвичей от жителей других городов. По мнению артиста, сейчас грань различий все больше стирается.

«Если раньше Москва была чем-то недосягаемым, то сейчас и в других, по крайней мере крупных, городах России люди прекрасно себя чувствуют, имея такие же блага и возможности, как и столичные жители. Да и в столице уже отличить москвича от "немосквича" не так-то просто. А потом, зачем?» — отметил он.

Также мужчина рассказал, что среди москвичей и жителей России в целом ему не хватает позитивного настроя по отношению друг к другу, пояснив, что это зависит от настроения всей страны, а не отдельных регионов. Несмотря на это Фомин уточнил, что очень любит город и даже не может назвать нелюбимое место в нем.

Ранее известный российский актер Виктор Суханов назвал отличительную черту москвичей. Мужчина отметил, что менталитет жителей столицы не меняется несмотря на большое число приезжих.