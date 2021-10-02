Известный писатель рассказал о вызывающих негатив московских штрафах
Российский писатель, режиссер и аудиофил Павел Санаев в интервью «Москвич Mag» рассказал об изменениях, произошедших в Москве, а также о том, что ему хотелось бы изменить в городской жизни.
По словам мужчины, в столице его все устраивает, однако есть одна вещь, которая все же вызывает негатив. Он признался, что ему не нравятся ловушки с камерами видеофиксации на дорогах.
«Я не превышаю скорость, не гоняю, не играю на дороге в шашечки, смотрю, куда припарковался, и тем не менее каждый месяц засылаю в ГИБДД весомую сумму», — пояснил он.
Несмотря на это Санаев признает, что город меняется в лучшую сторону, особенно в отношении чистоты и благоустроенности. Так, например, он отметил, что, гуляя по Москве сейчас, редко можно встретить на улицах лежащий мусор.
«В годы моего детства около каждого входа в метро стояла тлеющая урна, с горой наполненная окурками, а вокруг нее разбросаны бумажки от мороженого. И все это тянулось вокруг шлейфом в радиусе 20 метров», — вспоминает писатель.
В заключение мужчина добавил, что сейчас ему не хватает атмосферы времен начала двухтысячных с гуляньями в ночных клубах.
Ранее основатель архитектурной студии IND Аrchitects Амир Идиатулин заявил, что тактический урбанизм мог бы изменить систему благоустройства столицы.