Известный рэпер назвал плохой район Москвы

Известный российский рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал о столичном районе, который внушает ему опасения. Его название артист раскрыл в беседе с изданием «Москвич Mag».

Рэпер отметил, что в столице у него нет нелюбимых мест, однако плохим районом он считает Бутово. «Не знаю, так это или нет, я там особо не гулял», — добавил Дава, подчеркнув, что в этом вопросе полагался на рассказы знакомых.

Артист добавил, что переехал в Москву четыре года назад и ему нравится этот город. Особенно Дава отметил устраивающий его темп жизни и характер местных жителей. «Не представляю, где еще я мог бы жить», — заключил рэпер.

Ранее известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что спальные районы Москвы внушают ей страх. В список самых ужасающих мест звезда включила Свиблово, Котельники и окрестности метро «Электрозаводская». По ее словам, эти районы «нагоняют тоску».