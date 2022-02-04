Известный ресторатор назвал главное преимущество столичного общепита

Известный ресторатор Илья Тютенков раскрыл подробности гастрономической жизни Москвы. Главное преимущество столичного общепита он назвал в интервью «Москвич Mag».

«Мы очень консервативный в своих привычках город. В пищевых в том числе», — отметил Тютенков. Он отметил, что тренд на узкую прослойку модных заведений начал формироваться во всем цивилизованном мире около пятнадцати лет назад. Сейчас он дошел до москвичей, поэтому в этом плане у столицы все впереди, заключил ресторатор.

Конкурентным преимуществом московских ресторанов относительно всего мира Тютенков назвал низкую стоимость блюд и рабочей силы. «Средний счет в Москве — 2,5–3 тысячи рублей, около 40 долларов, даже не евро. Это очень дешево, у нас все такое», — пояснил он. Однако ресторатор спрогнозировал поднятие цен за счет развития профессионализма работников и призвал горожан «пользоваться моментом».

Ранее московский ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», руководитель агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов заявил о бессмысленности жестоких антиковидных ограничений.