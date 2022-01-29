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Московский ресторатор заявил о бессмысленности жестоких антиковидных мер

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Московский ресторатор заявил о бессмысленности жестоких антиковидных мер
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Московский ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», руководитель агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов заявил о бесполезности жестоких антиковидных ограничений. Его мнением поделился Telegram-канал «Интересная Москва».

«Распространяющийся сейчас омикрон имеет дикую контагиозность, он передается достаточно просто. В жестких мерах теперь нет смысла, они не несут никакой пользы. Остановить жизнь города нельзя: закрывать рестораны, перекрывать транспорт, магазины», — подчеркнул Миронов.

На канале напомнили, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве введен ряд ограничений. Так, транспортные карты заблокированы у граждан старше 60 лет и у людей с хроническими заболеваниями. 30 процентов работников предприятий переведены на удаленный режим работы. В ресторанах действуют особые правила рассадки гостей, в кафе введен запрет на курение кальянов.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по коронавирусу.

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