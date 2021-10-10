Известный режиссер рассказал о «выживании» в Москве

Известный актер и режиссер Олег Фомин рассказал в беседе с изданием «Москвич Mag» о переезде в Москву и своих первых годах жизни в столице.

Сам Фомин родился в Тамбове и в Москву переехал, будучи еще ребенком. Свою карьеру юноша начал с работы дворником, потому что ему хотелось помогать родителям.

Москва стала для Фомина «большой школой жизни и выживания», признается мужчина. «Замечательно, что меня не сломали ни во время учебы, ни в театре. Наверно, благодаря стержню, который меня и сделал. Но "Эверест" приходится преодолевать каждый год заново», — отметил он.

Актер сразу понял, что в столице ему придется нелегко. Он вспомнил случай, который произошел, когда он приехал в Москву поступать в вуз: уснул в поезде, и его обокрали. У Фомина тогда пропали деньги, документы и даже фотография любимой девушки. «Как будто сверху мне сказали: "Не расслабляйся, легко не будет!"» — резюмировал он.

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