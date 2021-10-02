Известный режиссер рассказал об исчезнувших московских хулиганах

«Я приведу пример. Мы недавно ходили в ресторан «Ласточка» в Лужниках и возвращались в 12 часов ночи через Лужнецкий парк. Полночь, но вокруг светло от фонарей, работают палатки с кофе, молодежь носится на самокатах и роликах», — отметил мужчина.

Санаев вспомнил, что во времена его детства пойти гулять у «Лужников» после восьми часов вечера могли только самые отчаянные люди, так как там было очень опасно. По его словам, раньше в парках и спальных районах Москвы обитали молодежные компании, которые любили отнимать у людей деньги, а также нападать с кулаками без причины.

В заключение режиссер добавил, что самым любимым районом в городе считает Аэропорт, так как именно здесь он вырос и провел лучшие годы жизни.

Ранее актер театра и кино Максим Суханов заявил, что в Москве сильно «подросла» культура вождения. «Например, раньше к мотоциклистам относились гораздо хуже и нетерпимее, нежели сейчас», — пояснил он, добавив, что столица менялась всегда, но с разной скоростью.