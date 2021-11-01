Известный стендап-комик отметил разноликость Москвы

Известный стендап-комик, актер и телеведущий Владимир Маркони отметил разноликость Москвы. Об этом он рассказал изданию «Москвич Mag».

«Москва настолько очень разная, что есть где постоянно бежать, как в Нью-Йорке, сыграть на аккордеоне под хруст багета, созерцать и гулять, как в Гайд-парке», — отметил артист. По словам Маркони, городу при этом не хватает атмосферы «беззаботности и жизнерадостности». Комик подчеркнул, что жители столицы «стандартно» отличаются необщительностью и хмуростью, но могут стать дружелюбными, столкнувшись с хорошим отношением.

Главным отличием Москвы от других мировых столиц Маркони назвал возможность жить не в гостинице. «И это уже плюс», — пошутил актер. Маркони добавил, что ценит в столице динамику и развитие. Особо комик отметил транспортные изменения в городе и сервис аренды велосипедов, которым он пользуется каждый сезон.

Ранее известный певец Митя Фомин рассказал, что в столице стало сложно отличить москвичей от «немосквичей». По его мнению, грань различий между людьми все больше стирается.