Известный священник причислил гадания служению сатане и пригрозил расплатой

Известный церковный публицист иеромонах Макарий причислил святочные гадания служению сатане и пригрозил расплатой. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Священник подчеркнул, что святки являются языческим праздничным периодом и история их уходит корнями в дохристианскую эпоху. С подобными народными празднованиями боролась церковь, считая их идолопоклонством. «Святочные гадания, как и любые другие, так или иначе имеют оккультную, бесовскую природу — это "молебен сатане". Сатана — отец лжи, а это же все обман. Вот так нагадают-нагадают, а будет все не так, а так, что потом мало не покажется», — пояснил церковный деятель.

Христианской альтернативой гаданию иеромонах назвал церковную молитвенную жизнь, подчеркнув, что человек не может полностью узнать свое будущее, но обязан знать «Божию волю о себе самом». При этом исполнение колядок — обрядовых святочных песен славян — священник одобрил, отнеся их к народному творчеству. «Сейчас оно начало возрождается, и как это хорошо, в Рождество стимулировать свои способности», — заключил церковный публицист.

Святки — это период 12-ти зимних праздничных дней в славянской традиции. В народе они известны как время магических обрядов и гаданий.

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