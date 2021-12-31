Россияне рассказали о своих главных новогодних традициях

В преддверии Нового года россияне поделились с «Мослентой» своими праздничными традициями, которых они придерживаются в своих семьях: от прогулок до совместной лепки пельменей.

«Мы живем в Подмосковье, но каждый год отправляемся гулять по столице 1 января — когда дороги пустые, а парковки бесплатные. Часов в девять утра стартуем. Едем в центр, поближе к Красной площади. В ГУМ заходим поглазеть, обязательно посещаем тамошний «Гастроном». Помню, как однажды купили там банку майонеза — как раз требовался для приготовления одного из традиционных блюд. Гуляли потом с этой банкой по безлюдным красивым улицам», — рассказала сотрудница крупного медиахолдинга Евгения Зверева.

«В нашей семье только одна традиция, но очень ценная. Каждый год 31 декабря мы, трое детей со своими семьями, собираемся в доме у мамы, чтобы встретить праздник вместе. Видимся мы редко, так что эту возможность не упускаем никогда», — поделилась переехавшая в Москву уроженка Брянской области Ольга Рухмакова. Девушка отметила, что елка в доме всегда живая. Приехать заранее и нарядить ее дружной компанией сейчас возможности нет — все работают, но красиво упакованные подарки и праздничные блюда с собой привозит каждый.

Москвичка Мария Савинова рассказала, что ежегодно делает для сына адвент-календарь, а супруг, по возможности, ей помогает. Суть такова: каждое утро в декабре ребенок находит в определенном месте в доме конверт с заданием. Выполнив его, он узнает, где спрятан подарок, который можно взять, не дожидаясь главного праздника. «А в новогоднюю ночь Дед Мороз кладет под елку именно то, что наш Савва попросил в письме. Пока он справляется», — с улыбкой добавила россиянка. Она же призналась в любви к приготовлению кексов в этот период. «В декабре я пеку их в больших количествах и раздаю всем желающим — соседям, знакомым, курьерам… Это реально заряжает позитивом на много дней вперед и подкрепляет нужную атмосферу в доме», — подчеркнула она.

«В моей родительской семье праздничных традиций, кроме наряжания елки, не было. Я чувствовала нехватку чего-то этакого, поэтому, когда у меня появилась собственная семья и родился ребенок, я начала их придумывать. В итоге теперь мы покупаем адвент-календарь с шоколадками на каждый день и печем имбирные пряники. Папа дочки, с которым мы развелись, традиционно приносит елку, и мы втроем ее украшаем», — рассказала жительница столицы Вера Березина. Москвичка добавила, что еще отбирает 12 фотографий — по одной из каждого месяца уходящего года, распечатывает их и делает гирлянду. «А еще я всегда покупаю новую елочную игрушку, которая немного про прожитый год, про события, эмоции и настроения. В прошлом году это был маяк. В этом году ищу что-то связанное со школой, потому что дочь пошла в первый класс», — заключила она.

Менеджер по продажам Оксана Золотницына рассказала, что новогодние каникулы старается посвящать новому путешествию. За последние годы ей и ее родным удалось зарядиться праздничным настроением в Геленджике, Адыгее, Праге, Вильнюсе, Риге и других городах России и Европы.

Наталья Василец призналась, что только раз в год — в новогоднюю ночь — готовит мандариновый салат, рецептом которого с ней однажды поделилась сестра. Химик Татьяна Астра рассказала, что в ее семье в канун праздника все дружно лепят пельмени и только в один кладут горошину перца: кому она достанется, тому наступающий год принесет самое большое счастье. Парикмахер-стилист Екатерина Щеглова поделилась, что лишь в первые дни января позволяет себе объесться конфетами, поэтому просит родных и друзей дарить ей сладости. Интернет-разработчик Тамара Данилова подчеркнула, что принципиально не празднует Новый год уже десять лет, так что ее традиция в ночь на 1 января и последующие нерабочие дни — отсыпаться.

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