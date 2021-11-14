Известный ученый поделился воспоминаниями о московском детстве

Научный сотрудник Института русского языка РАН и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал о том, какие места в Москве вызывают у него воспоминания о детстве. Интервью с известным филологом опубликовал портал The City.

Среди запомнившихся ему мест Пахомов отметил Казанский и Северный речной вокзалы. Оттуда, по его словам, начинались «самые запоминающиеся путешествия» детских лет. Каждый год ученый и его семья уезжали к родственникам в Самару с Площади трех вокзалов. А с севера Москвы Пахомов в 1989 году отправился в путешествие по Волге до Астрахани на теплоходе «Феликс Дзержинский».

Филолог отметил, что несмотря на то, что с тех пор прошли десятилетия, объявление в метро на станции «Комсомольская» вызывает у него приятные чувства. Пахомов подчеркнул, что слова «Переход на Сокольническую линию и выход к вокзалам: Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому» до сих пор ассоциируются у него с «предвкушением чего-то светлого».

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