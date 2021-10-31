Российский актер рассказал о любви к Восточному Бирюлево

Российский актер, телеведущий и стендап-комик Владимир Маркони перечислил любимые места в столице. Рассказ артиста опубликовало издание «Москвич Mag».

«Разрываюсь между районом Восточное Бирюлево и Фрунзенской, но выберу, пожалуй, район сада "Эрмитаж"», — отметил Маркони. Он назвал это место в Москве более «расслабленным» по сравнению с Патриаршими прудами и Кузнецким мостом. К тому же, отметил актер, сад «Эрмитаж» отличается дружественной атмосферой. «Пречистенка, Остоженка — тоже давайте дадим шанс этим местам», — добавил артист.

В антирейтинг Маркони попали район Кутузовского проспекта и Поклонной горы, где находилось одно из первых мест его работы. Этот район, по словам Маркони, ассоциируется у него с бесконечным эскалатором в метро, поездкой в автобусе и глубокой осенью. «Вот спасибо вам, память вытирала эти воспоминания годы, а вы снова подлили масла», — пошутил он.

Ранее российский рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом «Дава», назвал район, который внушает ему опасения. Им оказалось Бутово, в котором артист почти не был, но положился в этом вопросе на рассказы знакомых.