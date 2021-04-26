Jaguar пересек двойную сплошную и врезался в машину ДПС в Москве

Автомобиль Jaguar пересек двойную сплошную и врезался в машину ДПС на юго-западе Москвы. Момент столкновения попал на видео, его публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль ДПС едет с включенными проблесковыми маячками по встречной полосе. В это время Jaguar, двигавшийся в том же направлении, пересекает двойную сплошную и врезается в автомобиль полиции. От удара у авто оторвалось колесо, а вторую машину отбросило к краю дороги.

По данным РЕН ТВ, водитель Jaguar получил травмы.

Ранее в апреле сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве автомобиль упал в подземный пешеходный переход. Водитель разогнался на дороге и не справился с управлением. Он врезался в парапет, машина взлетела и перпендикулярно приземлилась на ступеньки перехода.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!