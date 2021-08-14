К кассам Московского зоопарка выстроилась очередь после снятия ограничений

На снимках видна длинная очередь из людей, выстроенная к кассам центрального столичного зоопарка. «Закрыли все кассы, а электронных бесконтактных павильонов только два на входе. И при нулевой навигации спрятано сбоку несколько, но их не видно», — сообщили очевидцы.

Помимо снятия ограничений с посещения зоопарков мэр отменил требование о переводе 30 процентов сотрудников предприятий на удаленную работу. Однако он порекомендовал сохранять такой формат для сотрудников, если это не мешает деятельности организации.

Ранее Собянин отменил указ о ношении перчаток в общественных местах из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса. Использование масок при этом осталось обязательным.

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