К кассам Московского зоопарка выстроилась очередь после снятия ограничений
В первый день после объявления мэром Москвы Сергеем Собяниным о снятии ограничений в столице горожане отправились в Московский зоопарк. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Telegram-каналом «Москва – новостная» в субботу, 14 августа.
На снимках видна длинная очередь из людей, выстроенная к кассам центрального столичного зоопарка. «Закрыли все кассы, а электронных бесконтактных павильонов только два на входе. И при нулевой навигации спрятано сбоку несколько, но их не видно», — сообщили очевидцы.
Помимо снятия ограничений с посещения зоопарков мэр отменил требование о переводе 30 процентов сотрудников предприятий на удаленную работу. Однако он порекомендовал сохранять такой формат для сотрудников, если это не мешает деятельности организации.
Ранее Собянин отменил указ о ношении перчаток в общественных местах из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса. Использование масок при этом осталось обязательным.
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