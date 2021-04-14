К школе в Зеленограде подкинули змею

К школе в Зеленограде неизвестные подкинули коробку со змеей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, жители городского округа гуляли с собакой на улице Юности. В какой-то момент питомец поднял лай, увидев коробку.

Хозяева решили вызвать МЧС. Когда спасатели забрали коробку, в ней обнаружилась змея.

Теперь местные жители боятся, что она успела отложить яйца, из которых вылупятся дети. Как отмечается, в окрестностях расположены также спортивная школа и детские секции.

В марте доктор биологически наук Владимир Черлин предупредил москвичей о начале активности змей. По словам специалиста, они появятся в лесах столицы в середине апреля.

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