К спавшим москвичам забрались через окно и оставили их без телефонов

Мужчина обокрал две квартиры на улицах Рочдельская и Большая Декабрьская в Москве, пока их хозяева мирно спали. В обоих случаях вор-домушник забрался в помещение через открытое окно. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Преступник оставил москвичей без мобильных телефонов, кошельков с различными суммами в рублях и документов.