К спавшим москвичам забрались через окно и оставили их без телефонов
Мужчина обокрал две квартиры на улицах Рочдельская и Большая Декабрьская в Москве, пока их хозяева мирно спали. В обоих случаях вор-домушник забрался в помещение через открытое окно. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Преступник оставил москвичей без мобильных телефонов, кошельков с различными суммами в рублях и документов.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность грабителя: им оказался 35-летний житель Подмосковья. При задержании у мужчины было найдено и изъято похищенное имущество.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).
Ранее бывший сотрудник юридической фирмы вымогал крупную денежную сумму у бывшего руководства, угрожая разглашением конфиденциальной информации.
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