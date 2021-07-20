Москвич уволился и с угрозами потребовал от коллег миллион рублей
Бывший сотрудник одной из юридических компаний Москвы вымогал крупную денежную сумму у бывшего руководства за неразглашение конфиденциальной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По данным столичной полиции, после увольнения молодой человек требовал выплатить ему один миллион рублей, угрожая распространением информации, которая могла пагубно повлиять на дальнейшую работу компании и ее репутацию. В связи с поступающими угрозами руководство фирмы приняло решение обратиться в правоохранительные органы.
Полиция смогла задержать злоумышленника во время встречи с представителями компании в одном из офисных зданий на 1-й Тверской-Ямской улице. Получив деньги, преступник написал расписку о неразглашении конфиденциальной информации.
В отношении 26-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК России («Вымогательство»).
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